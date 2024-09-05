في دير القمر.. إحتراق سيارة "فان" يتسبب بقطع الطريق

تسبب احتراق سيارة "فان" من نوع "فولز فاكن" على الطريق الرئيسي لبلدة دير القمر بتعطل حركة المرور لفترة من الوقت.

وعملت عناصر الدفاع المدني على اهماد النيران من السيارة وسط المنازل، تمهيدا لاعادة فتح الطريق على نحو طبيعي، بعدما كانت أغلقت لبعض الوقت.