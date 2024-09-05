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لبنان

بو حبيب التقى سفيري التشيلي والنروج الجديدين

Lebanon 24
05-09-2024 | 08:30
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التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، سفيري التشيلي ماركوس ليتيلير والنروج هيلدا هارالدستاد، في زيارة تعارف بمناسبة تعيينهما في لبنان.

وفي السياق، أكد السفيران "ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية الى سكان قطاع غزة للتخفيف من معاناتهم الناتجة عن الحرب الإسرائيلية ضد القطاع".
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بدوره، أثنى بو حبيب على "مواقف التشيلي والنروج الداعمة لحل الدولتين كونه الحل الأمثل لضمان سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط"، وشكرهما على "دعم حكومتي بلديهما لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ولتأييدهما المطلب اللبناني بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن 1701 (2006) كشرط أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في الجنوب اللبناني".
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