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لبنان

تهديدات غير قانونية للأهالي من إدارات المدارس!

Lebanon 24
05-09-2024 | 10:05
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اصدر رئيس اتحاد مجالس الأهل وأولياء الأمور في التعليم الرسمي عبد المجيد المهباني، بياناً جاء فيه: "في ظل التهديدات التي يتلقاها الأهالي من بعض إدارات المدارس في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد الشكاوى المتتالية التي تلقاها الاتحاد على صعيد لبنان، نود أن نوضح للمدراء أن تهديدهم بفصل التلاميذ استنادا إلى قرار الوزير عباس الحلبي رقم 680/2024 غير قانوني".
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واشار الى ان "القانون يعتبر مساهمة الأهل غير إلزامية ومشروطة بقرار مجلس الأهل وموازنتها تحت سقف القيمة التي تحددها الوزارة. إلا أن ممارسة بعض المدراء مستغربة وتستدعي تدخل التفتيش التربوي أو الوزارة لضمان تطبيق القوانين بشكل صحيح".

كما لفت الى انه "إذا استمر مدراء المدارس بالضغط على أهالي الطلاب بهذه الطريقة غير القانونية، وإذا لم توقف الوزارة المدراء عند حدهم، سنضطر إلى رفع دعاوى ضد مدراء المدارس عبر مجموعة من المحامين المتطوعين في بيروت وطرابلس لمواجهة أي تعدٍ على حق أطفالنا في الوصول إلى التعليم".

وتابع: "سنواجه أي محاولة لفرض دفع المساهمة بشكل غير قانوني وخارج قدرة غالبية الأهل على تحملها".

وأشار الى أنه "سيتم الإعلان عن الخط الساخن قريبًا لتقديم الدعم والمشورة للأهالي المتضررين".
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