مطر: غداً أكشف تفاصيل ملف رواتب فوج إطفاء طرابلس

كتب النائب إيهاب مطر عبر منصة "إكس": "بعدما وصلت الاتصالات في ملف رواتب فوج إطفاء طرابلس إلى طريق مسدودة وإلى إجراء لا يقدم ولا يؤخر ولا يصب في مصلحة المدينة والطرابلسيين، أعلمكم أنني سأعقد مؤتمرا صحافيا عند الثانية من بعد ظهر غد الجمعة في مكتب IMD - الثقافة، لأكشف كل تفاصيل الملف، وليتحمل المعنيون مسؤولياتهم أمام الطرابلسيين".

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