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وذكرت معلومات الـ" إل بي سي" أن توافقاً قد تم على انعقاد اللجنة الخماسية في بيروت على مستوى السفراء في 14 أيلول الجاري على أن يتقرر بعدها ما إذا كان لودريان سيزور بيروت.