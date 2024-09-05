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لبنان

لودريان إلتقى العلولا.. واجتماع مُرتقب لـ"الخماسية" في بيروت

Lebanon 24
05-09-2024 | 13:03
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التقى الموفد الرئاسي الفرنسي جان أيف لودريان، اليوم الأربعاء، مع المستشار نزار العلولا في السعودية،وذلك في سياق متابعة الأزمة السياسية في لبنان ولاسيما لجهة إيجاد مخارج للإستحقاق الرئاسي.

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وذكرت معلومات الـ" إل بي سي" أن توافقاً قد تم على انعقاد اللجنة الخماسية في بيروت على مستوى السفراء في 14 أيلول الجاري على أن يتقرر بعدها ما إذا كان لودريان سيزور بيروت.
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