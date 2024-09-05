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لبنان

جلستان لمجلس الوزراء.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-09-2024 | 14:03
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اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في صدد الدعوة لجلستين لمجلس الوزراء للبحث في الامور المتعلقة بالمواضيع الضرورية ومشروع موازنة العام 2025.
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جلستان

لمجلس

الوزراء..

اليكم

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