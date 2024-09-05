جلستان لمجلس الوزراء.. اليكم التفاصيل

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اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في صدد الدعوة لجلستين لمجلس الوزراء للبحث في الامور المتعلقة بالمواضيع الضرورية ومشروع موازنة العام 2025.للاطلاع على جدول الاعمال اضغط