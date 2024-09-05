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لبنان

بعد الحديث عن اتحاد مجالس الأهل وأولياء الأمور في التعليم الرسمي.. مصدر في وزارة التربية يوضح

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
05-09-2024 | 14:00
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إستغرب مصدر رسمي في وزارة التربية والتعليم العالي صدور مواقف تتعلق بالتربية مما يسمى اتحاد مجالس الأهل وأولياء الأمور في التعليم الرسمي، وأكد المصدر أنه لا يوجد أي جهة تحمل هذا الاسم، وأن الوزارة سوف تلاحق هؤلاء أمام القضاء المختص. 
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ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى عدم الأخذ بالفقاعات الإعلامية هدفها الانتهازية والاستغلال.
 
للإطلاع على ما صدر عن اتحاد مجالس الأهل وأولياء الأمور في التعليم الرسمي اضعط هنا
المصدر: خاص لبنان24

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