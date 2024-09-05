بعد الحديث عن اتحاد مجالس الأهل وأولياء الأمور في التعليم الرسمي.. مصدر في وزارة التربية يوضح

إستغرب مصدر رسمي في وزارة التربية والتعليم العالي صدور مواقف تتعلق بالتربية مما يسمى اتحاد مجالس الأهل وأولياء الأمور في التعليم الرسمي، وأكد المصدر أنه لا يوجد أي جهة تحمل هذا الاسم، وأن الوزارة سوف تلاحق هؤلاء أمام القضاء المختص.

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ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى عدم الأخذ بالفقاعات الإعلامية هدفها الانتهازية والاستغلال.