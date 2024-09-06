بعد قصف ليليّ... كيف يبدو الوضع في جنوب لبنان صباح اليوم؟

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استمر تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي والمسّير طوال الليل وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربيّ والاوسط، وصولا الى مشارف مدينة صور.وأطلق العدوّ الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، كما اطلق فجرا نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي.وكان الطيران الحربيّ الإسرائيليّ اغار قبل منتصف الليل، على أطراف بلدتيّ عيتا الشعب في القطاع الاوسط ومروحين في القطاع الغربي، كما اطلقت قوات "اليونيفيل" صفارات الانذار في مراكزها في شمع اكثر من مرة.