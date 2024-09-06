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لبنان

وفد دار إفتاء جبل لبنان زار دير المخلص.. وتشديد على أهمية التعاون والتواصل الأخوي

Lebanon 24
06-09-2024 | 02:48
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زار وفد من مشايخ دار إفتاء جبل لبنان، تقدمه قاضي الشرع الشيخ محمد هاني الجوزو ممثلا مفتي الجبل الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو، وضم المشايخ أحمد علاء الدين وبلال وأبو علي ومحمد ياسين وأحمد الجنون وخالد عايشة، دير المخلص في جون، والتقى الرئيس العام للرهبانية المخلصية الأرشمندريت إنطوان ديب وعدد من الرهبان، وكان تأكيد على "أهمية التواصل والعمل على تعزيز أواصر وروابط الوحدة الوطنية والعيش المشترك، وتعزيز العلاقات الأخوية لما فيه مصلحة المنطقة والوطن" .
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ديب

بداية رحّب الأرشمندريت ديب بوفد المشايخ، "في بيتهم، في دير المخلص بين أهلهم ومحبيهم"، واصفا الزيارة "باللقاء الأخوي والعائلي والوطني بكل معنى الكلمة، لا سيما في هذه الظروف الصعبة"، وشدد على "أننا في الفترات المظلمة، علينا أن نعطي الأمل للناس، خصوصا وأن الدين يستغل أحياناً من النفوس الضعيفة في غير رسالته وأغراضه ."

وقال: "لقاؤنا علامة واضحة وحسيّة أن من يؤمن بالله، لا يمكن إلا أن يلتقي بأخيه الإنسان، لأن الله يجمع ولا يفرّق، وهذا الدير في هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا، التي هي صورة عن لبنان المصغّر، حيث تضم جميع العائلات الروحية، سيبقى دير المخلص كما كان عبر التاريخ، مقصدا ومكانا لتلاقي الجميع من مختلف طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم"، مشددا على "التمسك بالعلاقة الوجودية مع أهلنا في المنطقة".

وأكد "ان الرهبنة المخلصية ودير المخلص، هما لخدمة انساننا ومجتمعنا"، مشيرا الى أهمية التعاون الدائم مع بعضنا البعض، لنعطي شهادة ليس فقط للبنانيين، بل للإنسانية جمعاء، صورة جميلة في نموذج التنوع، ورسالة كما قال البابا القديس يوحنا بولس الثاني خلال زيارته للبنان، "ان لبنان أكبر من بلد، هو رسالة"، وهذه هي الرسالة اليوم التي تجسدونها نحن وإياكم ."

الجوزو   

بدوره شكر الشيخ الجوزو باسم الوفد "هذه الرعاية الأخوية من الأرشمندريت ديب في الإستقبال، وقال: "جئنا اليوم كوفد من مشايخ دار إفتاء جبل لبنان، وبإسم المفتي محمد علي الجوزو، الذي نحمل لكم تحياته ومودته، في هذا الصرح، الذي هو أحد المكونات التاريخية في منطقتنا، لنلقتي إخوتنا الذين نعمل وإياهم في خدمة أهلنا في الجبل وفي الوطن ."

وأكد ان "التاريخ والمستقبل يجمعنا مع دير المخلص والرهبنة المخلصية، فنحن نحمل سويا رسالة ومصلحة أهلنا في الوطن، الذين تعبوا من شدة الأزمات التي تتالت على وطننا لبنان".

وشدد على ان "لدينا رسالة مشتركة كبيرة جدا، وهي رسالة الوطن والحفاظ عليه، وعلى القيم والمبادئ التي نحملها لمصلحة الإنسان ووطننا"، وأشار الى "وجود قواسم مشتركة في موضوع الأخلاقيات والمشاريع التربوية والإنسانية التي نتوحد عليها"، مؤكدا ان "الأمور التي تجمعنا أكثر بكثير من الأمور التي نختلف حولها، وهذا مدعاة إلى أن يكون التواصل ضروري بيننا، بين أهلنا وأخوتنا"، لافتا الى "ان الزيارة بداية تعاون جديد لما فيه مصلحة بلدنا وانساننا".

وشدد على "ضروة تعزيز العلاقة والتواصل بيننا والعمل معًا لمواجهة التحديات". 

وفي ختام الزيارة جال الوفد في بعض اقسام الدير، مطلعا من الأرشمندريت ديب على تاريخ تأسيسه الذي يعود الى العام 1711.
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