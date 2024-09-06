القاضية عون: عينت نهار الاربعاء موعدا لاستجواب سلامة في ملف "اوبتيموم"

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كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر منصة "إكس": "صباح الأحبة. صباح الاوادم. صباح الذين يناضلون من اجل استعادة الاموال المنهوبة للشعب اللبناني".وتابعت: "أعود وأكرر أن ملف "اوبتيموم" قد فتح في النيابة العامة في جبل لبنان منذ تاريخ صدور تقرير هيئة الاسواق المالية أي منذ حوالي السنتين وتأسس ايضا بناء على الإخبار الوارد من تقرير "الفاريس". وفي شهر 9 من العام 2023، تقدم نائب هو الياس جرادي وحوالي عشرة محامين بشكوى امامي اتخذوا فيها صفة الادعاء الشخصي في وجه سلامة وآخرين. وبالتالي "شو عدا ما بدا الان"! ولماذا هذه الاستفاقة؟".واضافت: "في مطلق الاحوال لنكن إيجابيين. من المؤكد أنني تفاجأت لكن فرحت ايضا بتوقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بعدما كنت قد ادعيت عليه مرارا في ملفات كبيرة، واصدرت عشرات المذكرات للأجهزة الامنية لإحضاره من دون جدوى. السؤال يبقى لماذا الان؟ وبعدما تقدم التحقيق عندي اشواطا. انا قاض واعمل بالقانون وأحذر الجميع بانه لا احد يحق له قانونا ان يسحب اي ملف مني بحجة فتحه بنفس الوقائع الان وتحويله الى مكان آخر. هذا ملف فيه حقوق شخصية ومدعون متضررون وأنا وضعت يدي عليه اصولا .وقد عينت نهار الاربعاء في 11/9، موعدا لاستجواب سلامة في هذا الملف وغيره ، وهو موجود الان في نظارة قصر العدل ويجب احضاره. واحمّل المسؤولية اولا هنا لمدعي عام التمييز في حال عدم احضاره. وللكلام تتمة. وعلى "قدّ" ما يكون الواحد ساذجا، من الصعب تمرير هكذا امور".