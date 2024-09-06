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لبنان

"أطباء بلا حدود" أطلقت خطوط مساعدة للصحة النفسية مع تزايد النزاع في جنوب لبنان

Lebanon 24
06-09-2024 | 05:25
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صدر عن "أطباء بلا حدود" بيان، أعلنت فيه اطلاق خطوط مساعدة للصحة النفسية. وجاء في البيان:" مع اقتراب النزاع المسلح في جنوب لبنان من إتمام عامه الأول، وتكثيف القوات الإسرائيلية للقصف العنيف على مناطق مختلفة من البلاد، تتفاقم الأعباء النفسية والمالية الناجمة عن النزوح وفقدان الممتلكات واستمرار حالة انعدام الأمان. في السادس من أيلول 2024، إطلاق خطي مساعدة للصحة النفسية لتقديم الدعم النفسي الضروري والمجاني للمجتمعات التي تعاني من ضغوط نفسية نتيجة النزاع المستمر.
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 يقدم هذان الخطان خدمات الصحة النفسية المجانية، بما في ذلك الإسعافات الأولية النفسية، والاستشارات، والدعم بالإحالات إلى المرافق القريبة للمجتمعات النازحة والمتضررة من النزاع. سيتوفر اختصاصيان نفسيان من ذوي الخبرة لتلقي المكالمات من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة مساءً، من الاثنين إلى الجمعة، على الأرقام التالية: 30 88 32 70 و36 75 26 70. جميع الخدمات مجانية والمكالمات سرية ولا تكشف هوية من يجريها
 تأتي هذه الخطوة إضافة إلى الفريق الطبي المتنقل الذي تنشره أطباء بلا حدود في الجنوب منذ شهر تشرين الثاني الماضي، كجزء من استجابتها الطارئة للمساعدة في تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة وسد الفجوات". (الوكالة الوطنية)
 
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