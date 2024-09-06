Advertisement

لبنان

لجنة البيئة في اتحاد بلديات الكورة طالبت بوقف اعمال المقالع والكسارات فورا

Lebanon 24
06-09-2024 | 07:45
A-
A+

Doc-P-1243587-638612307774319977.jpg
Doc-P-1243587-638612307774319977.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت لجنة البيئة في اتحاد بلديات الكورة إجتماعا استثنائيا بحثت فيه شؤونا بيئية وقرار مجلس شورى الدولة رقم 270/2024 القاضي بإيقاف اعمال الحفر في المقالع و الكسارات المخالفة لاحكام المرسوم  8803/2002.
Advertisement
واشارت في بيان الى ان الاجتماع جاء "بعدما تبين استمرار شركات الأسمنت باعمال الحفر ضاربة عرض الحائط القرارات القضائية و المراسيم المرعية الإجراء و استمرارها بتدمير البيئة بسبب اعطائها  مهل إدارية استثنائية من دون مراعات القوانين المرعية الإجراء وايلاء اي اعتبار للبيئة. وعليه، نصر على حسن تطبيق القوانين و الانظمة لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم  8803/2002"، محذرين من "المساس به أو تعديله او اصدار اي قرار يناقضه".
وطالبت اللجنة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جميع الاعمال في المقالع والكسارات فورا تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة، ونطالب وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين بالالتزام بالوعود التي قطعها أمامنا و الحرص على صحة اهالي الكورة وسلامة بيئتها. كما نطالب وزير الصناعة جورج بوشكيان بالاصغاء الى صوت اهالي الكورة وفاعلياتها و ترجيح تطبيق القوانين و السلامة العامة".
وطالبت اللجنة الحكومة بـ"عدم الموافقة على اي تعديل أو اصدار اي قرار يخالف المرسوم  رقم  8803/2002 وخصوصا المادة 29 من جدول اعمال اجتماع مجلس الوزراء لهذا اليوم و التوقف عن اصدار اي مهل إدارية استثنائية لاي سبب كان".
(الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:49 | 2024-09-06
10:45 | 2024-09-06
10:42 | 2024-09-06
10:10 | 2024-09-06
10:04 | 2024-09-06
10:03 | 2024-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24