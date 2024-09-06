بو حبيب التقى وزير السياحة ورئيسة جمعية بيروت ماراثون

استقبل وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بوحبيب، وزير السياحة وليد نصار، ترافقه السيدة مي الخليل، رئيسة جمعية بيروت ماراثون، ووضعته في أجواء التحضيرات الجارية لماراثون بيروت ٢٠٢٤، وكيفية تشجيع مشاركة الاغتراب اللبناني، كما التقى سفير جمهوريّة الدومينيكان لدى لبنان المقيم في انقرة، الفيس علم، وتباحثا في العلاقات الثنائية بين البلدين، وامكانية فتح سفارة للدومينيكان في لبنان.

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