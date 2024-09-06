خلف: لبنان يخسر قواه الحية ويفرغ من شاباته وشبانه

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قال النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم ال ( ٥٩٦) لوجوده في مجلس النواب: بُحّت حناجر الناس وما وصلت اليكم اصواتهم واوجاعهم ومعاناتهم وصراخهم... اتعلمون ان المخاوف والهموم قضّت مضاجعهم؟!وسأل : ما قيمة التمسك بمشروع سلطة وبمناصب والمواطنون يعانون وجعاً متعاظماً؟لربما لا تسمعون الحقيقة المرّة او ترفضونها او تتنكرون لها : لبنان يخسر قواه الحية ويفرغ من شاباته وشبانه، حتى اولادكم هجروكماما انتم، فتتمسكون بظاهر شرعية تهاوت حتى لم يبق منها ورقة تين: فالوطن من دون رئيس منذ ٦٦٢ يوماً، الوطن من دون ادارة عامة، الوطن مشلول بسلطاته كافة،انه يختنق، يصرخ مع اهله : إنقاذاً إنقاذاً إنقاذاً…. نريد، والمسؤولون عن هذا الوضع الكارثي هم النواب ال١٢٨، وهم انفسهم المسؤولون عن انقاذ الوطن من هذا الوضع المأسوي".وختم خلف : ايها السادة الزملاء،ان الواجب يفرض تواجدكم الدائم والمستمر داخل المجلس النيابي لانتخاب الرئيس العتيد بدورات متتالية انه السبيل الى فتح طريق الانقاذ وانتظام الحياة العامة". (الوكالة الوطنية)