Advertisement

لبنان

أمورٌ إيجابية تخص لبنان رئاسياً.. ماذا شهد "لقاء الرياض"؟

Lebanon 24
06-09-2024 | 13:01
A-
A+
Doc-P-1243642-638612504735715025.jpg
Doc-P-1243642-638612504735715025.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
معلومات عديدة ظهرت عن اللقاء الذي شهدته العاصمة السعودية الرياض بين الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والمُستشار في الديوان الملكي نزار العلولا بحضور سفير السعودية في لبنان وليد البُخاري.
Advertisement
 
وللتذكير، فإنّ هذا الاجتماع عُقد لبحث ملف الرئاسة في لبنان وما يمكن أن يشهده من تبدلات وتطورات جديدة تؤدي إلى إنهاء الشغور في قصر بعبدا.
 
قناة الـ"MTV" نقلت عن مصادر مشاركة في لقاء الرياض قولها إن "لودريان لمس تبدلاً وحماسة لدى السعوديين تجاه الملف الرئاسيّ، مشيرة إلى أنّ لودريان ما زال حتى الساعة في الرّياض.
 
وأوضحت المصادر أن "لقاء لودريان والعلولا بحث في الملف الرئاسية، وكانت الخلاصة بأنّ الأمور في غزة لا تزالُ مُعقدة وتحتاجُ إلى المزيد من الجهود الدبلوماسية".
 
بدوره، قال مصدر رسميّ لبناني عبر الـ"MTV" أنّ الحل مرتبط بغزة، وأضاف: "متى ما تمت تسوية الوضع في غزة، عندها ستُحل الأمور في جنوب لبنان وعلى صعيد الرئاسة وذلك ضمن سلة متكاملة". 
 
من ناحيتها، قالت قناة الـ"LBCI" إنّ اللقاء الذي شهدته الرياض بيّن أن الامور مبشِّرة بالنسبة للبنان رئاسياً، نظراً إلى أن الحلول موجودة والأطرافَ اللبنانية تُظهر مرونة. 
 
إلى ذلك، ذكرت قناة "الجديد" أنّ "إجتماع الرياض إيجابي، وسيتم التداول داخلياً في المرحلة المقبلة بعدة مبادرات تكرس الخيار الثالث".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2024-09-06
16:25 | 2024-09-06
16:00 | 2024-09-06
15:38 | 2024-09-06
15:32 | 2024-09-06
15:00 | 2024-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24