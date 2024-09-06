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لبنان

بيانٌ إسرائيلي عن آخر قصفٍ طال الجنوب.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
06-09-2024 | 16:25
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أنَّ الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو، هاجمت أكثر من 15 منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله بالإضافة إلى بنية عسكرية أخرى في جنوب لبنان.
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إلى ذلك، ذكرت التقارير الإسرائيلية أنّ المنصات التي تعرّضت للهجوم، كانت جاهزة لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.
وخلال ساعات المساء، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، غاراتٍ جويّة استهدفت الأودية أطراف بلدتي فرون وصريفا - جنوب لبنان.
وذكرت المعلومات أنّ الغارات تركزت على المنطقة الواقعة بين بلدات فرون، كفرصير، صريفا، قعقعية الجسر، وقد بلغ إجمالي عددها 14 غارة.
ووفقاً للمصادر الميدانية، فإن القصف أدى إلى نشوب حرائق واسعة ضمن الأماكن المُستهدفة. 
 
 
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