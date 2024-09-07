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لبنان

بسبب القذائف الفوسفورية.. مواطن أصيب بحالة اختناق في كفركلا

Lebanon 24
07-09-2024 | 00:31
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي بالقذائف الفوسفورية على بلدة كفركلا أدى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق استدعت إدخاله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لتلقي العلاج.
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قصف

لبنان

كفركلا

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