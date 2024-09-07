بسبب القذائف الفوسفورية.. مواطن أصيب بحالة اختناق في كفركلا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي بالقذائف الفوسفورية على بلدة كفركلا أدى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق استدعت إدخاله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لتلقي العلاج.

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