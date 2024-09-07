كيف أتت ردود الفعل على إجتماع الرياض؟

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بعد الإعلان عن أنّ الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان اجتمع بنزار العلولا المُكلّف من قبل المملكة العربيّة السعوديّة بملف رئاسة الجمهوريّة يوم الخميس في الرياض، لُوحِظَ أنّ ردود الفعل في لبنان كانت سريعة، حيث بادر نواب من المُعارضة إلى إعادة التذكير والتشديد على أهميّة تطبيق الدستور والدعوة إلى فتح مجلس النواب لانتخاب الرئيس، بينما أشار نواب وبعض الشخصيّات السياسيّة والدينيّة المحسوبة على فريق 8 آذار إلى أنّ الحوار هو مفتاح التوافق للخروج من الفراغ.وتعليقاً على هذه التصريحات، لفت مصدر نيابيّ إلى أنّ العقد والمواقف لا تزال على حالها، وهناك إستحالة بانتخاب رئيسٍ قريباً.