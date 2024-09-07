Advertisement

لبنان

طقس متقلب في لبنان.. الأب خنيصر يُحذر: موسم الأعاصير الفتاكة بدأ والآتي أعظم (فيديو)

Lebanon 24
07-09-2024 | 02:13
A-
A+
Doc-P-1243778-638612978264481051.jpg
Doc-P-1243778-638612978264481051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه "بعدما اصبحت اجواء بحر الفيليبين جاهزة لوصول الاعصار Yagi (درجة اولى) الذي تشكل في المحيط الهندي، واصطدم بمياه بلغت حرارتها 32 درجة مئوية، فبدأ يتضاعف حجمه بسبب الرطوبة والهواء الساخن، انخفض الضغط الجوي فوق سطح المياه الى 920hpa فيما ارتفع الضغط فوق السحب العملاقة الى 1060hpa  (ارتفاع 9000متر)، فتحوّل الاعصار الى الدرجة الرابعة ولامس الخامسة لساعات قليلة، فدوّت صفارات الانذار جنوب الصين معلنة انّ المدمّر سيفتك بعدة مدن بلا رحمة، فوصلت سرعة الرياح الى ما يقارب 305 كم في الساعة في جدار عين الاعصار الامر الذي رفع مياه المحيط على اليابسة واغرق سواحل الفيليبين وجنوب الصين، واقتُلعت الأشجار المعمّرة وسقطت اعمدة الكهرباء وتطايرت السيارات من مكان الى آخر وقذفت سرعة الرياح بالمواطنين وكأنهم دمى تتلاعب بها الرياح، ولم تسلم المباني الشاهقة والمستشفيات التي اهتزّت من قوة الرياح وكأنّ جنوب الصين تعرّضت لزلزال بقوة 7 درجات".
Advertisement

وأضاف خنيصر: "استيقظت الصين اليوم تلملم الحطام والدمار معلنة انّ الاعصار Yagi هو الاعنف منذ سنوات، وقُدّرَت الخسائر بملايين الدولارات اذ طالت البنى التحتية والمنازل والمحال التجارية والكهرباء والطرقات والجسور"، مشيرا إلى ان الآتي اعظم لأن موسم الاعاصير الفتاكة بدأ، وثوران الاطلسي سيظهر قريبا مستهدفا المكسيك وجزر الكريب والولايات المتحدة الاميركية، وسوف يكون الخزان الاكبر لشتاء المنطقة بسبب ارتفاع درجة حرارتة الى 32 درجة".
 
 
 
 
 
 
امّا بالنسبة الى طقس لبنان، الذي يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا، فسوف يميل الى الاعتدال مع امطار متفرقة لن تشمل كافة المناطق اللبنانية، على ان ترتفع درجات الحرارة اعتبارا من يوم الاثنين.

الحرارة على الساحل: 30 نهاراً و 24 ليلاً
في البقاع: 29 نهاراً و 17 ليلا
على الجبال 1200 متر: 24 نهاراً و  18 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 19 نهاراً و  09 ليلاً
الرياح: جنوبية غربية معتدلة ورطبة، سرعتها 05 الى 15 كم في الساعة،  تنشط شمالاً لتلامس 35 كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1014hpa
الرطوبة: 75% ساحلا قبل الظهر، و 80% مساء
حالة البحر : متوسط ارتفاع الموج
حرارة المياه 30 درجة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:06 | 2024-09-07
05:00 | 2024-09-07
04:36 | 2024-09-07
04:23 | 2024-09-07
04:12 | 2024-09-07
04:02 | 2024-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24