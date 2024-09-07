طقس متقلب في لبنان.. الأب خنيصر يُحذر: موسم الأعاصير الفتاكة بدأ والآتي أعظم (فيديو)

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وأضاف خنيصر: "استيقظت الصين اليوم تلملم الحطام والدمار معلنة انّ الاعصار Yagi هو الاعنف منذ سنوات، وقُدّرَت الخسائر بملايين الدولارات اذ طالت البنى التحتية والمنازل والمحال التجارية والكهرباء والطرقات والجسور"، مشيرا إلى ان الآتي اعظم لأن موسم الاعاصير الفتاكة بدأ، وثوران الاطلسي سيظهر قريبا مستهدفا المكسيك وجزر الكريب والولايات المتحدة الاميركية، وسوف يكون الخزان الاكبر لشتاء المنطقة بسبب ارتفاع درجة حرارتة الى 32 درجة". أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه "بعدما اصبحت اجواء بحر الفيليبين جاهزة لوصول الاعصار Yagi (درجة اولى) الذي تشكل في المحيط الهندي، واصطدم بمياه بلغت حرارتها 32 درجة مئوية، فبدأ يتضاعف حجمه بسبب الرطوبة والهواء الساخن، انخفض الضغط الجوي فوق سطح المياه الى 920hpa فيما ارتفع الضغط فوق السحب العملاقة الى 1060hpa (ارتفاع 9000متر)، فتحوّل الاعصار الى الدرجة الرابعة ولامس الخامسة لساعات قليلة، فدوّت صفارات الانذار جنوب الصين معلنة انّ المدمّر سيفتك بعدة مدن بلا رحمة، فوصلت سرعة الرياح الى ما يقارب 305 كم في الساعة في جدار عين الاعصار الامر الذي رفع مياه المحيط على اليابسة واغرق سواحل الفيليبين وجنوب الصين، واقتُلعت الأشجار المعمّرة وسقطت اعمدة الكهرباء وتطايرت السيارات من مكان الى آخر وقذفت سرعة الرياح بالمواطنين وكأنهم دمى تتلاعب بها الرياح، ولم تسلم المباني الشاهقة والمستشفيات التي اهتزّت من قوة الرياح وكأنّ جنوب الصين تعرّضت لزلزال بقوة 7 درجات".وأضاف خنيصر: "استيقظت الصين اليوم تلملم الحطام والدمار معلنة انّ الاعصار Yagi هو الاعنف منذ سنوات، وقُدّرَت الخسائر بملايين الدولارات اذ طالت البنى التحتية والمنازل والمحال التجارية والكهرباء والطرقات والجسور"، مشيرا إلى ان الآتي اعظم لأن موسم الاعاصير الفتاكة بدأ، وثوران الاطلسي سيظهر قريبا مستهدفا المكسيك وجزر الكريب والولايات المتحدة الاميركية، وسوف يكون الخزان الاكبر لشتاء المنطقة بسبب ارتفاع درجة حرارتة الى 32 درجة".

امّا بالنسبة الى طقس لبنان، الذي يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا، فسوف يميل الى الاعتدال مع امطار متفرقة لن تشمل كافة المناطق اللبنانية، على ان ترتفع درجات الحرارة اعتبارا من يوم الاثنين.



الحرارة على الساحل: 30 نهاراً و 24 ليلاً

في البقاع: 29 نهاراً و 17 ليلا

على الجبال 1200 متر: 24 نهاراً و 18 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 19 نهاراً و 09 ليلاً

الرياح: جنوبية غربية معتدلة ورطبة، سرعتها 05 الى 15 كم في الساعة، تنشط شمالاً لتلامس 35 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1014hpa

الرطوبة: 75% ساحلا قبل الظهر، و 80% مساء

حالة البحر : متوسط ارتفاع الموج

حرارة المياه 30 درجة.



