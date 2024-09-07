Advertisement

لبنان

بلديات الكورة تتحرك رفضاً لـ "جعل المنطقة مسرحاً لشركات الترابة"

Lebanon 24
07-09-2024 | 08:09
A-
A+
Doc-P-1243882-638613186368188857.png
Doc-P-1243882-638613186368188857.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 عقد اجتماع لمجلس اتحاد بلديات الكورة بعد إدراج مرسوم تعديل تنظيم المقالع والكسارات "الذي يسمح باستباحة اراضي الكورة وجعلها مسرحا لشركات الترابة" في جدول أعمال مجلس الوزراء في 10 أيلول الحالي.
Advertisement

وقرر المجتمعون لقاء قائمقام الكورة وتبليغها مذكرة احتجاج بعد غد الاثنين في العاشرة قبل الظهر، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أمام المقالع في كفرحزير الاثنين الخامسة مساء، على ان تلي ذلك خطوات تصعيدية لوقف الاعتداء على الكورة وأهلها.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:04 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2024-09-07
11:10 | 2024-09-07
11:00 | 2024-09-07
10:55 | 2024-09-07
10:48 | 2024-09-07
10:39 | 2024-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24