بلديات الكورة تتحرك رفضاً لـ "جعل المنطقة مسرحاً لشركات الترابة"

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عقد اجتماع لمجلس اتحاد بلديات الكورة بعد إدراج مرسوم تعديل تنظيم المقالع والكسارات "الذي يسمح باستباحة اراضي الكورة وجعلها مسرحا لشركات الترابة" في جدول أعمال مجلس الوزراء في 10 أيلول الحالي.وقرر المجتمعون لقاء قائمقام الكورة وتبليغها مذكرة احتجاج بعد غد الاثنين في العاشرة قبل الظهر، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أمام المقالع في كفرحزير الاثنين الخامسة مساء، على ان تلي ذلك خطوات تصعيدية لوقف الاعتداء على الكورة وأهلها.