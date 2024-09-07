ياسين بعد استهداف الدفاع المدني: العدو لا يفرّق في عدوانه بين مواطن وآخر

صدر عن وزير البيئة ناصر ياسين، اليوم السبت، البيان الآتي:

"مرة جديدة يقوم العدو الاسرائيلي باستهداف الأطقم الطبية وفرق الاطفاء عبر استهداف مجموعة من عناصر الدفاع المدني أدت إلى استشهاد ثلاثة وجرح اثنين آخرين كانوا يقومون بواجبهم الوطني في إطفاء الحرائق التي سببتها غارات "العدو" وقصفه، وإذ نتقدم بالتعازي لذوي الشهداء وأهالي الجرحى، نؤكد على وقوفنا المطلق مع كل الطواقم الطبية والاسعافية وفرق الدفاع المدني في دورهم الوطني".

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أضاف البيان: "إنّ هذا الإجرام دليل صارخ على ان "العدو" لا يفرّق في عدوانه بين مواطن وآخر ويصرّ على ترهيب فرق الدفاع المدني والاسعاف ظناً منه انه يستطيع ثنيها عن ممارسة واجباتها الوطنية".

تابع: "اذ نشدد على ادانة هذه الجرائم المتتالية، نذكّر المنظمات الاممية والصليب الأحمر الدولي بأن القانون الدولي الإنساني يُنتهك كل يوم من قبل الاحتلال الاسرائيلي".