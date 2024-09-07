إجراءات عاجلة.. ماذا طلبت إسرائيل من المُستوطنين قرب لبنان؟

أصدر المجلس الإقليمي لمنطقة الجليل الأعلى في شمال فلسطين المُحتلة، اليوم السّبت، تعليماتٍ لسكان مستوطنات عديدة بوجوب البقاء بالقرب من الأماكن المحمية والمُحصنة.

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنّ التعليمات وُجّهت لسكان مستوطنات شنير، دان، دفنا، جوشر، معيان باروخ، كفرجلعادي، المنارة، يفتاح، مالكية، ياراون، برعام، زيبون، ساسا حولتا، إييليت هشاحر وجادوت.

وأوضح المجلس أنه جرى الطلب من سكان هذه المستوطنات، تقليل حركة المرور وتجنب التجمعات والبقاء بالقرب من الأماكن المحميّة، داعياً للتقيد بتوجيهات الجبهة الداخلية وقيادة منطقة الشمال.