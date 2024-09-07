Advertisement

لبنان

فجرٌ متوتر في الجنوب.. قصف إسرائيليّ عنيف وهكذا ردّ "الحزب" على مجزرة فرون

Lebanon 24
07-09-2024 | 23:32
A-
A+
Doc-P-1244033-638613744902776509.jpg
Doc-P-1244033-638613744902776509.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت جبهة جنوب لبنان توتراً كبيراً خلال ساعات الفجر، وذلك عقب إقدام العدو الإسرائيليّ على شنّ غارات جويّة مُكثفة استهدفت عدداً من البلدات اللبنانية. 
 
Advertisement
وتحدّثت المصادر الميدانيّة عن أنّ القصف طال المناطق الجنوبيّة التالية: وادي السلوقي، يارون، مارون الراس، عيترون، دير ميماس، الخيام وكفركلا.
 
في المقابل، أعلن "حزب الله" تنفيذ عمليتين جديدتين طالتا مستوطنة كريات شمونة رداً على المجزرة الإسرائيلية التي طالت الطواقم الطبية في بلدة فرون، وأدت إلى استشهاد وإصابة أفرادٍ من الدفاع المدني.
 
وقال الحزب إنّ العملية الأولى تمّت بصلية من صواريخ "الفلق"، فيما الثانية جاءت بواسطة رشقة مُكثفة من الصواريخ.
 
بدورها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط عدد من الصواريخ المُضادة للدروعة في كريات شمونة، فيما جرى تناقل مقاطع فيديو تُظهر وصول الصواريخ إلى المستوطنة المذكورة.
 
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه جرى إطلاق صافرات الإنذار للتحذير من قذائف صاروخية في مستوطنات بيت هليل، دفنا، غوشر، شامير، سدي نحميا، شعار يشوف، كفارسولد في الجليل الأعلى.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2024-09-08
08:56 | 2024-09-08
08:55 | 2024-09-08
08:39 | 2024-09-08
08:36 | 2024-09-08
08:30 | 2024-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24