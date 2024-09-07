فجرٌ متوتر في الجنوب.. قصف إسرائيليّ عنيف وهكذا ردّ "الحزب" على مجزرة فرون

شهدت جبهة جنوب لبنان توتراً كبيراً خلال ساعات الفجر، وذلك عقب إقدام العدو الإسرائيليّ على شنّ غارات جويّة مُكثفة استهدفت عدداً من البلدات اللبنانية.

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وتحدّثت المصادر الميدانيّة عن أنّ القصف طال المناطق الجنوبيّة التالية: وادي السلوقي، يارون، مارون الراس، عيترون، دير ميماس، الخيام وكفركلا.

في المقابل، أعلن "حزب الله" تنفيذ عمليتين جديدتين طالتا مستوطنة كريات شمونة رداً على المجزرة الإسرائيلية التي طالت الطواقم الطبية في بلدة فرون، وأدت إلى استشهاد وإصابة أفرادٍ من الدفاع المدني.

وقال الحزب إنّ العملية الأولى تمّت بصلية من صواريخ "الفلق"، فيما الثانية جاءت بواسطة رشقة مُكثفة من الصواريخ.

بدورها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط عدد من الصواريخ المُضادة للدروعة في كريات شمونة، فيما جرى تناقل مقاطع فيديو تُظهر وصول الصواريخ إلى المستوطنة المذكورة.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه جرى إطلاق صافرات الإنذار للتحذير من قذائف صاروخية في مستوطنات بيت هليل، دفنا، غوشر، شامير، سدي نحميا، شعار يشوف، كفارسولد في الجليل الأعلى.