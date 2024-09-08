"تشكيك".. هل باستطاعة إسرائيل توسيع حربها ضدّ لبنان؟

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً، الأحد، قالت فيه إنّ "إسرائيل غير جاهزة لشنّ عملية واسعة النطاق ضدّ لبنان".

ويقول التقرير إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أدركت خلال الأيام الأخيرة أنه على إسرائيل توسيع عملياتها باتجاه لبنان لضرب "حزب الله" وخلق واقعٍ جديدٍ على الأرض، وأضاف: " حتى هذه اللحظة، فإنهُ لدى المُستوى السياسيّ عددٌ لا بأس به من الأفكار، لكنه في الوقت نفسه، هناك معضلات عديدة وتتعلق بمسألة شن الهجوم في الوقت الراهن أو الانتظار لوقتٍ آخر. عملياً، هناك بعض التحفظات وهي أنَّ الجيش الإسرائيليّ لم يُكمل مهمته في غزة، فهناك 101 رهينة في أيدي حركة حماس التي لم يتمكّن الجيش الإسرائيلي من هزيمتها نهائياً، وبالتالي فهو مُلزم بالحفاظ على قوّاتٍ كبيرة في القطاع الفلسطينيّ. مع هذا، فإنهُ من الضروري تجديد الرتب والأدوات، فالجيش الإسرائيليّ ليس مبنياً على حرب طويلة تمتد لسنوات".

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ويلفت التقرير إلى أنّ المؤسسة الأمنية تسعى للحفاظ على تأثير المفاجأة في الهجوم على "حزب الله"، مشيراً إلى أنه "بعد 11 شهراً من القتال، فإنه من الصعب خلق مثل هذا التأثر"، وأردف: "الأمرُ الآخر الذي يثير قلق إسرائيل هو الشرعية الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تقف الآن على الخط الأخير من الانتخابات الرئاسية".

ويقول تقرير "معاريف" إنّ "الجيش الإسرائيلي عمل على تدمير قدرات حزب الله خلال أشهر القتال، كما دمّر جميع وسائل القيادة في المنظمة"، وتابع: "في المقابل، فإنّ الأضرار التي لحقت بشمال إسرائيل جسيمة وفادحة، فهناك مستوطنات فارغة واقتصاد منهار وأزمة اجتماعية. هناك حاجة مُلحة لإعادة الأراضي الشمالية التي تخلّت عنها الحكومة الإسرائيلية".

وأردف: "قبل أن تتخذ إسرائيل قراراً بشأن الدخول في قتال هجومي في لبنان، من الجدير إجراء مناقشة استراتيجية. أولاً وقبل كل شيء، لا بد من رسم خط للنهاية والسؤال الأساس هو: هل سنبني منطقة أمنية في لبنان؟ أيضاً، فإن خطة إعادة تأهيل الشمال يجب أن يتمّ تحديدها مسبقاً.. حينما يحدث كل هذا، يمكن التفكير جدياً في التحرُّك العسكري باتجاه لبنان".

وتابع: "مرة أخرى، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ اللواء هرتسي هليفي عن تحذيرات من الحرب، ووجه الجيش الإسرائيلي ضربات إلى منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله. كذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن لواء يفتاح أنهى أيضاً تدريباته للمهمة القتالية في لبنان. من ناحية أخرى، فإن حزب الله واصل نشاطه، وأطلق 30 صاروخاً فجر اليوم الأحد".

وختم: "ما يُمكن قولهُ هو أن الشمال حالياً مهجور ومحترق، ومن المشكوك فيه تماماً أن يتغير وضعه قريباً".

(رصد لبنان24)