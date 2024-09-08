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لبنان

عشرات الصواريخ اللبنانية تضربُ إسرائيل.. بيانٌ من جيش العدو!

Lebanon 24
08-09-2024 | 01:10
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، صباح الأحد، أنه جرى رصدُ إطلاق 30 صاروخاً من لبنان باتجاه مناطق الجليل الأعلى في إسرائيل، مشيراً إلى أنَّ الدفاعات الجوية اعترضت عدداً من تلك الصواريخ بينما سقطت قذائف أخرى في منطقة مفتوحة من دون وقوع إصابات.
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كذلك، قال جيش العدو إنه جرى رصد أيضاً إطلاق نحو 20 قذيفة صاروخية باتجاه مستوطنة كريات شمونة، مشيراً إلى أنَّ الدفاعات الجوية اعترضت معظم هذه القذائف فيما سقط بعضها الآخر في المنطقة من دون تسجيل إصابات.
وزعم الجيش الإسرائيلي أنهُ قصفَ أهدافاً لـ"حزب الله"، مُتحدثاً عن استهداف عناصر تابعة لحركة "أمل"، وأضاف: "خلال ساعات الليلة الماضية، تم تنفيذ غارات إسرائيلية على مبانٍ عسكرية لحزب الله في عيترون، مارون الراس، يارون في جنوب لبنان".
وتابع: "يوم أمس، شنت طائرة لسلاح الجو غارة في منطقة فرون في جنوب لبنان وقضت على عنصرين من حركة أمل الإرهابية كانا داخل مبنى عسكري لحزب الله".
 

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