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لبنان

قواعد الاشتباك تبدّلت؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-09-2024 | 01:45
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علّق متابعون على ما يحصل في الجبهة الجنوبية بالقول إنّ "قواعد الاشتباك تتبدل بشكل سريع، اذ ان معادلة البقاع مقابل الجولان باتت من الماضي على سبيل المثال، حيث يستهدف الحزب الجولان من دون ان يتم استهداف البقاع".
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وتضيف المصادر أنَّ "اسرائيل تركز في المرحلة الحالية على استهداف منصات الصواريخ القصيرة المدى وتراجعت عن الاغتيالات بعد ظهور عدم تأثيرها، وعليه فهي اليوم تكرس معادلة جديدة مرتبطة بإستهداف المنصات الصاروخية".
 
وتشير المصادر إلى أنّ "الحزب يعدل بدوره العمليات العسكرية المقابلة بهدف ارساء قواعد جديدة للمعركة الدائرة في الجنوب".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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