قواعد الاشتباك تبدّلت؟

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وتضيف المصادر أنَّ "اسرائيل تركز في المرحلة الحالية على استهداف منصات الصواريخ القصيرة المدى وتراجعت عن الاغتيالات بعد ظهور عدم تأثيرها، وعليه فهي اليوم تكرس معادلة جديدة مرتبطة بإستهداف المنصات الصاروخية".