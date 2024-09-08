الحاج حسن اختتم زيارته إيطاليا بلقاء الجالية: قوة لبنان في صموده ووحدة أبنائه

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وشرح الحاج حسن خلال اللقاء الوضع في لبنان وما تقوم به الوزارة من مشاريع مستدامة مع شركاء محليين واقليميين ودوليين.ووضع أبناء الجالية بصورة الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن "قوة لبنان في صموده ووحدة أبنائه"، داعياً إلى "أن يكون أبناء الجالية خير مثال لصورة لبنان الجميلة والموحدة في إيطاليا وفي كل أنحاء الاغتراب".