عسيران استنكر الجريمة بحق عناصر الدفاع المدني

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استنكر النائب علي عسيران "الجريمة المروعة التي ارتكبتها إسرائيل بحق 3 عناصر من الدفاع المدني في فرون كانوا يقومون بواجبهم الإنساني والوطني في حماية أهلهم من خلال اخماد الحرائق التي اشعلتها الطائرات الإسرائيلية".ورأى أن "هذا ان دل على شيء انما على ان إسرائيل تستهدف كل شيء في لبنان، وهو برسم المجتمع الدولي لادانة إسرائيل على جريمتها التي أودت بالشهداء الثلاثة أصحاب النخوة والعزيمة والذين كانوا يعملون في ظروف صعبة بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على الجنوب اللبناني".