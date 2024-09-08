Advertisement

لبنان

عسيران استنكر الجريمة بحق عناصر الدفاع المدني

Lebanon 24
08-09-2024 | 06:01
A-
A+
Doc-P-1244156-638613973305950498.png
Doc-P-1244156-638613973305950498.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استنكر  النائب علي عسيران "الجريمة المروعة التي ارتكبتها إسرائيل بحق 3 عناصر من الدفاع المدني في فرون كانوا يقومون بواجبهم الإنساني والوطني في حماية أهلهم من خلال اخماد الحرائق التي اشعلتها الطائرات الإسرائيلية".
Advertisement

ورأى أن "هذا ان دل على شيء انما على ان إسرائيل تستهدف كل شيء في لبنان،  وهو برسم المجتمع الدولي لادانة إسرائيل على جريمتها التي أودت بالشهداء الثلاثة أصحاب النخوة والعزيمة والذين كانوا يعملون في ظروف صعبة بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على الجنوب اللبناني".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2024-09-08
08:56 | 2024-09-08
08:55 | 2024-09-08
08:39 | 2024-09-08
08:36 | 2024-09-08
08:30 | 2024-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24