Advertisement

لبنان

المفتي عبدالله: العدوان على الجنوب عدوان على كل لبنان

Lebanon 24
08-09-2024 | 07:36
A-
A+
Doc-P-1244188-638614030274641415.png
Doc-P-1244188-638614030274641415.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مفتي صور وجبل عامل المسؤول الثقافي المركزي في حركة "امل" الشيخ حسن عبدالله، أن "العدوان الاسرائيلي على الجنوب هو عدوان على كل لبنان، وأن أي إعتداء على أي منطقة لبنانية سواء في الشمال او البقاع او الجبل او العاصمة هو أيضا عدوان على كامل السيادة اللبنانية وعلى كل اللبنانيين". 
Advertisement

واعتبر أن "مشروع الامام القائد السيد موسى الصدر وثوابته الوطنية في الوحدة والعيش المشتركة وتحقيق العدالة الاجتماعية وإلغاء الطائفية السياسية لمصلحة دولة المواطنة هي مشروع خلاص لبنان"، مجددا التأكيد على "تمسك حركة أمل بهذه الثوابت صوناً للبنان الوطن النهائي لجميع ابنائه"، معتبرا ان "لبنان بما يمثل من قيم وتاريخ وثقافة ودور يستحق ان نقدم في سبيله التضحيات".

كلام المفتي عبدالله جاء خلال إلقائه كلمة "أمل" في احتفال تأبيني في بلدة الغازية لمناسبة ذكرى مرور اسبوع على وفاة كريمة الخضر عيسى والدة المسؤول التنظيمي السابق للحركة في شعبة الغازية محمود غدار، بحضور، اعضاء كتلة "التنمية والتحرير" النواب أيوب حميد، علي عسيران وأشرف بيضون، عضو هيئة الرئاسة في الحركة خليل حمدان، عدد من أعضاء الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي وقيادة اقليم الجنوب في الحركة، لفيف من العلماء وفعاليات بلدية وإختيارية وإقتصادية وإجتماعية وحشد من أبناء بلدة الغازية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:11 | 2024-09-08
12:44 | 2024-09-08
12:43 | 2024-09-08
12:36 | 2024-09-08
12:00 | 2024-09-08
11:45 | 2024-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24