المفتي عبدالله: العدوان على الجنوب عدوان على كل لبنان

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أكد مفتي صور وجبل عامل المسؤول الثقافي المركزي في حركة "امل" الشيخ حسن عبدالله، أن "العدوان الاسرائيلي على الجنوب هو عدوان على كل لبنان، وأن أي إعتداء على أي منطقة لبنانية سواء في الشمال او البقاع او الجبل او العاصمة هو أيضا عدوان على كامل السيادة اللبنانية وعلى كل اللبنانيين".واعتبر أن "مشروع الامام القائد السيد موسى الصدر وثوابته الوطنية في الوحدة والعيش المشتركة وتحقيق العدالة الاجتماعية وإلغاء الطائفية السياسية لمصلحة دولة المواطنة هي مشروع خلاص لبنان"، مجددا التأكيد على "تمسك حركة أمل بهذه الثوابت صوناً للبنان الوطن النهائي لجميع ابنائه"، معتبرا ان "لبنان بما يمثل من قيم وتاريخ وثقافة ودور يستحق ان نقدم في سبيله التضحيات".كلام المفتي عبدالله جاء خلال إلقائه كلمة "أمل" في احتفال تأبيني في بلدة الغازية لمناسبة ذكرى مرور اسبوع على وفاة كريمة الخضر عيسى والدة المسؤول التنظيمي السابق للحركة في شعبة الغازية محمود غدار، بحضور، اعضاء كتلة "التنمية والتحرير" النواب أيوب حميد، علي عسيران وأشرف بيضون، عضو هيئة الرئاسة في الحركة خليل حمدان، عدد من أعضاء الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي وقيادة اقليم الجنوب في الحركة، لفيف من العلماء وفعاليات بلدية وإختيارية وإقتصادية وإجتماعية وحشد من أبناء بلدة الغازية.