Advertisement

لبنان

أُصيب بطلق ناريّ في رأسه وحالته حرجة... إليكم ما حدث مع شاب في عكار

Lebanon 24
08-09-2024 | 07:47
A-
A+
Doc-P-1244192-638614038844355117.jpg
Doc-P-1244192-638614038844355117.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الشاب أ.خ.ح أطلق النار على رأسه عن طريق الخطأ أثناء لهوه ببندقية بومب أكشن، في بلدة بشان العكارية.

وعلى الفور تمّ نقل الشاب الى مستشفى الشمال في زغرتا وحالته حرجة، فيما حضرت الأجهزة الأمنية وباشرت التحقيقات.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إشكال وإطلاق نار عند الكورنيش البحريّ في الميناء
lebanon 24
08/09/2024 20:38:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل أغلقت معبر الملك حسين بشكل كامل بعد إطلاق نار (العربية)
lebanon 24
08/09/2024 20:38:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابتان جراء إطلاق نار عند معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين
lebanon 24
08/09/2024 20:38:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار قرب معبر الملك حسين على الحدود مع الأردن
lebanon 24
08/09/2024 20:38:38 Lebanon 24 Lebanon 24

إطلاق نار

عكار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:11 | 2024-09-08
12:44 | 2024-09-08
12:43 | 2024-09-08
12:36 | 2024-09-08
12:00 | 2024-09-08
11:45 | 2024-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24