أُصيب بطلق ناريّ في رأسه وحالته حرجة... إليكم ما حدث مع شاب في عكار

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الشاب أ.خ.ح أطلق النار على رأسه عن طريق الخطأ أثناء لهوه ببندقية بومب أكشن، في بلدة بشان العكارية.



وعلى الفور تمّ نقل الشاب الى مستشفى الشمال في زغرتا وحالته حرجة، فيما حضرت الأجهزة الأمنية وباشرت التحقيقات.