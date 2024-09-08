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لبنان

"المشاريع" احتفلت بالمولد النبوي الشريف برعاية ميقاتي

Lebanon 24
08-09-2024 | 10:49
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أقامت جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، بمناسبة المولد النبوي الشريف، أمسية إنشادية في قصر الأونيسكو في بيروت، تحت شعار "واشوقاه رسول الله"، برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ممثلًا بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، وبحضور ممثل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، النائب الدكتور عدنان طرابلسي، نائب رئيس الجمعية الشيخ الدكتور عبد الرحمن عماش وشخصيات.
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وبعد كلمة ترحيب وتلاوة آيات من القرآن الكريم والنشيد الوطني، قدم طرابلسي درعًا تقديرية لمولوي الذي ألقى كلمة بدأها بتقديم "التهاني باسم الرئيس ميقاتي للحضور وللعالمين العربي والإسلامي بهذه المناسبة"، متمنيًا "لبلدنا لبنان الأمن والأمان وللأمة الخير والسلام". كما دان بشدة "ما تعرضت له آلية الدفاع المدني اللبناني من استهداف من قبل مسيرة مجرمة للعدو الاسرائيلي أثناء قيام العناصر بعملية إطفاء حرائق اشتعلت في البلدة جراء الغارات، ما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء وجريح. كما أثنى على نهج المشاريع الديني والوطني المعتدل".

ثم ألقى عماش كلمة هنأ فيها بالمولد النبوي الشريف داعيا إلى "الاستفادة من معاني ودروس هذه الذكرى المباركة والعمل بمقتضى الأخوة بين المؤمنين والتعاون لما فيه مصلحة الوطن وحماية الأمة". كما استنكر "ما يحصل في جنوب لبنان وفلسطين الثكلى من إبادة جماعية وقتل وإجرام وسفك لدماء الأبرياء على يد العدو الصهيوني، بالإضافة إلى التهجير الممنهج للآمنين في أرضهم".

وكانت باقات من التواشيح التراثية والمدائح الخاصة بالمناسبة أداها فريق المشاريع للإنشاد بمشاركة المنشد العالمي محمد الخير.

 

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