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لبنان

مسيرة سيراً على الاقدام في اهدن احياء لذكرى ضحايا الانتحار

Lebanon 24
08-09-2024 | 12:00
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لبى عدد من الجمعيات والعائلات دعوة مشتركة من جمعية "Embrace" التي تعنى بالتوعية عن الصحة النفسية في لبنان، بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الانتحار الواقع في العاشر من أيلول، وعلى غرار كل سنة، بالتعاون مع جمعية "من قلب إيف" والأختصاصية النفسية وردة بو ضاهر. وشاركوا بالمسيرة السنوية لذكرى الأشخاص - الضحايا الذين فقدوا حياتهم بالانتحار بطرق مختلفة تحت عنوان "مع طلوع الفجر" (Into the Dawn).
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انطلقت المسيرة في إهدن عند الخامسة فجراً، من " باتيسري أنجيلا "وصولاً إلى نبع مار سركيس على نور الشموع التي كان يحملها كل الذين شاركوا، من ملكة جمال لبنان ندى كوسا التي تبنت موضوع الصحة النفسية في سنتها الجمالية، الى المعالجة النفسية وردة بو ضاهر، رئيسة جمعية من "قلب إيف" ديانا فرنجية الدويهي.
بدوره، قال ⁠النائب ميشال الدويهي الذي شارك في المسيرة: "من إهدن، مشينا اليوم كيلومتراً واحداً في " المشي مع الفجر " لرفع الصوت عالياً من أجل التوعية حول الوقاية من الانتحار ودعم بعضنا البعض، بالتحدث علناً عن الصحة النفسية. الأرقام مقلقة للغاية، ففي قضاء زغرتا وحده فقدنا عشرة أشخاص هذا العام. علينا أن نواصل دعم مجتمعنا وزيادة الوعي حول هذه القضية المهمة داخل المجتمع ولدى الأهالي. يجب ان نتكلم اكثر ونشارك اكثر ونعبر اكثر ونستمع وندعم بعضنا اكثر ونكسر الصمت وكلّ المحرمات حول الصحة النفسية.
هنالك جمعيات محلية ووطنية واهل الاختصاص مستعدون للمساعدة".
وتعهد الدويهي "بالعمل بجهد لدفع المجلس والحكومة لإدراج الصحة النفسية في نظام التأمين لضمان عدم ترك أي شخص خلفنا".
(الوكالة الوطنية)
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