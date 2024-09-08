ارتفاع عدد الإصابات في الغارة الإسرائيلية على خربة سلم... اليكم الحصيلة الجديدة

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة، تحديث أشار إلى أن "حصيلة الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة خربة سلم، حيث أدت إلى 6 إصابات من بينها 5 طفيفة جدا في المنازل المحيطة بالمكان المستهدف، وعولجت في طوارئ مستشفى تبنين الحكومي، وإصابة سادسة استدعت دخولا للمستشفى نفسه لتلقي العلاج".

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