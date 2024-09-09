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لبنان

رعب بين المواطنين... ماذا حصل في كوشا العكارية؟

Lebanon 24
09-09-2024 | 00:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن سيارة مجهولة على متنها عدد من الشبان أقدمت على إطلاق النار من رشاشات حربية في اماكن متفرقة داخل شوارع بلدة كوشا في عكار، ليفروا بعدها هاربين الى جهة مجهولة.

وقد شهدت البلدة حالة من الرعب بين المواطنين نتيجة اصوات الرصاص الكثيف.
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