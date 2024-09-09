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لبنان

باسيل يطلّ الليلة عبر الـOTV.. وهذا ما سيحصل خلال الحلقة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-09-2024 | 01:15
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انكب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب  جبران باسيل في اليومين الماضيين على التحضير للمقابلة التي سيجريها مساء اليوم على قناة الـOTV خصوصاً وانها الاطلالة الاعلامية الاولى له عقب الاقالات والاستقالات التي حصلت داخل "التيار" والتي سيكون لها حيّز كبير في المقابلة، عقب الاخذ والرد الذي احاط بهذا الموضوع.
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كما سيتطرق باسيل الى موضوع رئاسة الجمهورية عقب المبادرة الاخيرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري وما حكي عن وساطة ل"التيار" لتقريب وجهات النظر مع الفرقاء المسيحيين.
في المقابل،أبلغ النواب الأربعة الذين خرجوا من "التيار الوطني الحر" مكاتبهم الإعلامية ومستشاريهم بضرورة متابعة حلقة باسيل و"تفريغها" حرفياً كونها ستكون بمعظمها مخصصة للحديث عن تفاصيل إنفصال النواب من التيار ، وعملية الإلتزام بالنظام والخط السياسي . 
المصدر لفت الى أن الردود ستكون فورية على باسيل من قبل النواب ومكاتبهم الإعلامية إذا شعروا ان هناك إفتراء وتحريفا للحقائق يسعى من خلالها جبران الى تشويه سيرتهم النيابية الوطنية والسياسية.
 وختم المصدر أنه من الممكن أن تفتح حلقة باسيل  الباب على سجال إعلامي قد  يستمر أسبوعا وانه سيواجه بردود قاسية على حديثه ، وربما سيتم فضح أمور كثيرة لم يتم التطرق اليها حتى الان.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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