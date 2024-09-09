Advertisement

لبنان

تراجع الاهتمام الاعلامي بلبنان

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-09-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1244448-638614679514283570.jpg
Doc-P-1244448-638614679514283570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد رد "حزب الله" على اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر، وتراجعت احتمالات التصعيد، بدأت التغييرات تظهر على طريقة تعامل الاعلام الغربي والعربي مع لبنان والجبهة في الجنوب.
وبحسب مصادر مطلعة فإن بعض وسائل الاعلام الاجنبية سحبت مراسليها غير الدائمين من لبنان بعد ان كان عدد الاعلاميين الغربيين والاجانب في بيروت خلال الاسابيع الماضية كبيرا جدا.
Advertisement
كذلك، فإن بعض الاجراءات التي قامت بها الفضائيات لمواكبة التطورات تم تغييرها وعادت الى الروتين الطبيعي في العمل، وهذا الامر سيؤدي حتما الى تراجع حجم التغطية الصحافية لما يحصل في الجنوب تحديدا.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-09-09
04:53 | 2024-09-09
04:53 | 2024-09-09
04:43 | 2024-09-09
04:30 | 2024-09-09
04:24 | 2024-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24