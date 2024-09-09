تراجع الاهتمام الاعلامي بلبنان

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بعد رد "حزب الله" على اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر، وتراجعت احتمالات التصعيد، بدأت التغييرات تظهر على طريقة تعامل الاعلام الغربي والعربي مع لبنان والجبهة في الجنوب.وبحسب مصادر مطلعة فإن بعض وسائل الاعلام الاجنبية سحبت مراسليها غير الدائمين من لبنان بعد ان كان عدد الاعلاميين الغربيين والاجانب في بيروت خلال الاسابيع الماضية كبيرا جدا.كذلك، فإن بعض الاجراءات التي قامت بها الفضائيات لمواكبة التطورات تم تغييرها وعادت الى الروتين الطبيعي في العمل، وهذا الامر سيؤدي حتما الى تراجع حجم التغطية الصحافية لما يحصل في الجنوب تحديدا.