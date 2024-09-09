بانتظار سلامة.. شاهدوا ماذا يجري في قصر عدل بيروت

بدأ مودعون بالتجمهر أمام قصر عدل بيروت، اليوم الثلاثاء، لمواكبة جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي.

ورفع المودعون لافتات تطالب بتحقيق العدالة، مُطالبين أيضاً القضاء باتخاذ قرار اصدار مذكرة التوقيف الوجاهية بحق سلامة، وبالتالي سجنه فوراً.

Advertisement

إلى ذلك، حذرت أوساط المودعين من أي خطوة قد تؤدي إلى إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وذلك إثر جلسة الإستجواب التي سيخضع لها اليوم في قصر عدل بيروت.



وأشارت الأوساط إلى أنَّ أي قرار في هذا الإطار سيعني عودة "اقتحامات المصارف" التي كنا شهدناها سابقا، وبالتالي تحوّل الأمر إلى معركة في الشارع سيخوضها المودعون للحصول على أموالهم بالقوّة.



في المقابل، قالت مصادر قضائية مواكبة لملف التحقيق مع سلامة لـ"لبنان24" إن التوجه اليوم هو لإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة كون ملف شركة "أوبتيموم" الذي يُطرح اليوم في التحقيق، مُثبت بالأدلة والبراهين ولا يمكن إنكار مضمونه بتاتاً، وبالتالي فإن توقيف سلامة حاصل تلقائياً.

