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لبنان

قداس لراحة أنفس شهداء "القوات" في الكحلونية

Lebanon 24
09-09-2024 | 02:43
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نظّمت منطقة المتن الأعلى بالتعاون مع جهاز الشهداء والمصابين والأسرى في "القوات اللبنانية"، قداساً لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية في دير مار الياس – الكحلونية.
ترأس الذبيحة الإلهية رئيس الدير الأب شربل رعد، وعاونه الأب طوني حويس، وقد تطرّق الأب رعد في عظته إلى معاني الشهادة، بخاصة  في ظل ما نواجه ونصادف من إرهاب، وقال: "علينا تذكّر قول المسيح، لا تخف أيها القطيع الصغير، وعلينا أيضاً أن نبقى انبياء الرجاء، وأن نعلن ان المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. ونحن شعب متأصّل في تاريخه في هذه البقعة من الأرض، لا بل شاخص إلى مستقبله، نحن ننظر إلى شهادتنا للمسيح وليس إلى عددنا، رسالتنا أن نكون النور والملح والعجين، ونقول مع آبائنا بطاركة الكاثوليك، تحرروا من عقدة الاقلية".
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حضر القدّاس عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النائب بيار بو عاصي مُمَثِلاً رئيس الحزب، مستشار رئيس الحزب للشؤون الداخلية جوزف أبو جودة،  الامين المساعد السابق لشؤون المصالح نبيل أبو جوده، مُنسّقة المتن الأعلى ماري أبي نادر، رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة سينتيا الأسمر، رئيس مصلحة الأطباء فادي ابو جودة، رئيس مصلحة أطباء الأسنان انطوان كفوري، رئيسة مصلحة المهن المُجازة ميراي ماهر، نائب رئيس جهاز الشهداء والمصابين والأسرى فيليب راضي، أعضاء من  المجلس المركزي، رؤساء المراكز والمكاتب، إضافة إلى عدد من رؤساء البلديات والمخاتير وفاعليات المنطقة، وحشد من أهالي الشهداء والمحازبين، وبمشاركة كشّافة الحريّة.
 

وفي ختام القداس تم توزيع تذكارات عن راحة أنفس الشهداء.
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