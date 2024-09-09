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لبنان

توقيف مروّج مخدّرات في الضاحية الجنوبية وطريق المطار... وهذا ما ضُبط بحوزته

Lebanon 24
09-09-2024 | 03:32
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج مواد مخدّرة في الضّاحية الجنوبيّة وطريق المطار.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المشتبه فيه وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويدعى: ع. ن. د (من مواليد عام ۲۰۰۳، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم إطلاق نار وضرب وإيذاء.

بتاريخ 24-8-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلة الكفاءات، على متن دراجة آليّة لون برتقالي، من دون لوحات، تمّ ضبطها.

بتفتيشه والدّراجة، عثرت على:

- مسدس حربي مع ممشط و6 طلقات صالحة للاستعمال.

- مظروف نايلون بداخله مادّة حشيشة الكيف، زنته حوالى ۳،۱ غ

- 3 مظاريف بداخلها مادة الكوكايين، زِنة المظروف الواحد حوالى ٣،٧ غ

- 5 مظاريف بداخلها مادّة الباز، زنِة المظروف الواحد حوالى ٢،٥ غ

- 7 مظاريف مادة الكوكايين، زِنة المظروف الواحد حوالى ٢،٦ غ

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تعاطي المخدّرات وترويجها في الضّاحية الجنوبيّة وطريق المطار، على متن الدّراجة المضبوطة، وذلك مقابل مئة دولار يوميّاً.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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