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لبنان

البعريني: لا مبادرة جديدة لكتلتنا في الملف الرئاسي والعدوان عقبة أمام إنجازه

Lebanon 24
09-09-2024 | 03:36
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رأى النائب وليد البعريني أن "شبح الحرب عقبة أساسية تعترض انتخاب رئيس جديد للجمهورية، رغم النافذة التي فتحت"، متحدثا عن "أمل محدود للاستفادة من الحراك المتجدد وانتخاب رئيس قبل الاستحقاق الرئاسي الاميركي".
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ونفى في حديث اذاعي أي "مبادرة جديدة لكتلة الاعتدال الوطني، بل تعديل في بعض النقاط للتواصل مع الاخرين لدى لمسنا قبول الاطراف واستعدادهم لأخذ القرار".

ولفت الى أن "الرياض تتعاطى بديبلوماسية عالية جدا مع الملف وخطواتها متريثة في الدخول في التفاصيل"، نافياً "بلوغ مرحلة طرح الاسماء وحتى الان لا تبدل في المشهد الرئاسي".
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