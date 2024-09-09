Advertisement

لبنان

بيان مهم من الضمان الاجتماعي بشأن عودة التغطية الإستشفائية... اليكم تفاصيله

Lebanon 24
09-09-2024 | 04:43
A-
A+
Doc-P-1244532-638614791258920972.jpg
Doc-P-1244532-638614791258920972.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة للضمان الاجتماعي البيان الاتي:"خلال الأشهر الماضية، عقدت سلسلة اجتماعات بين إدارة صندوق الضمان ونقابة المستشفيات الخاصة في لبنان من أجل تعديل الأعمال الإستشفائية الجراحية المقطوعة وتكون مرضية ومنصفة للأطراف كافة، فتحافظ بذلك على علاقة الثقة المتينة بين المستشفيات وبين الصندوق، وتنعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية للمضمونين دون تكبيدهم أعباء مالية إضافية. وعليه، وانسجاما مع ما تعهد به المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي  بالقيام بكل ما يلزم من أجل إعادة التقديمات الصحية في الصندوق إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وبخاصة التغطية الاستشفائية ورفعها ال 90%، بغية عدم تحميل المضمون سوى 10% من قيمة الفاتورة الإستشفائية، وعطفا على قرار مجلس الادارة الرقم 1332  بتاريخ 3/9/2024، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية بتاريخ 6/9/2024 حملت الرقم 766 قضى بموجبها تعديل قيمة البدلات المقطوعة والتعرفات العائدة للأعمال الجراحية المقطوعة الواردة ضمن المذكرة الإعلامية الرقم 757 تاريخ 20/6/2024 وفقا للائحة التي سوف تنشر على كافة منصات الصندوق الإعلامية. كما طلب إلى جميع المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الالتزام بالتعرفات الجديدة المحددة أعلاه وعدم مطالبة المضمونين بأي مساهمة أكثر من 10% من قيمة المبلغ المقطوع المحدد بموجب اللائحة المرفقة تحت طائلة فسخ التعاقد، وذلك اعتبارا من 10/9/2024".
Advertisement
وختم البيان لافتا الى ان "كركي يبشر اللبنانيين باستكمال هذه الخطوة البالغة الأهمية والأثر على المضمونين بمثيلات لها في ما يتعلق بملف الدواء ولاسيما الأدوية المزمنة (نسبة 80% في الصيدليات و90% داخل المستشفى) والأمراض السرطانية والمستعصية (تغطية بنسبة 95%) خلال الأيام القليلة المقبلة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:59 | 2024-09-09
07:12 | 2024-09-09
07:11 | 2024-09-09
07:06 | 2024-09-09
06:57 | 2024-09-09
06:51 | 2024-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24