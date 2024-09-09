31
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالتاريخ.. إليكم موعد عطلة عيد المولد النبوي الشريف
Lebanon 24
09-09-2024
|
04:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، مُذكرة إدارية بإقفال كافة الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات يوم الإثنين 16/9/2024، بمناسبة عيد المولد النبويّ الشريف.
للإطلاع على نص المُذكرة كاملاً..
إضغط هنا
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي خلال اجتماع مع سفراء: على مجلس الأمن محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين اللبنانيين
Lebanon 24
ميقاتي خلال اجتماع مع سفراء: على مجلس الأمن محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين اللبنانيين
09/09/2024 14:17:57
09/09/2024 14:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان يؤكد التزامه بالسلام والاستقرار وحماية شعبه ويشدد على أهمية التعاون والدعم الدوليين في تحقيق الاستقرار الدائم والبناء في المنطقة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان يؤكد التزامه بالسلام والاستقرار وحماية شعبه ويشدد على أهمية التعاون والدعم الدوليين في تحقيق الاستقرار الدائم والبناء في المنطقة
09/09/2024 14:17:57
09/09/2024 14:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: ندعو مجلس الأمن الى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على القانون الدولي والأمن من خلال محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين اللبنانيين
Lebanon 24
ميقاتي: ندعو مجلس الأمن الى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على القانون الدولي والأمن من خلال محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين اللبنانيين
09/09/2024 14:17:57
09/09/2024 14:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: نشكر أعضاء مجلس الأمن على دعمهم لتجديد ولاية اليونيفيل وعلى التزامهم المستمر بالاستقرار في لبنان
Lebanon 24
ميقاتي: نشكر أعضاء مجلس الأمن على دعمهم لتجديد ولاية اليونيفيل وعلى التزامهم المستمر بالاستقرار في لبنان
09/09/2024 14:17:57
09/09/2024 14:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
المولد النبوي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 6 سنوات.. أمل طالب تنفصل عن هشام حداد وبرنامج "كتير هلقد" إليكم السبب
Lebanon 24
بعد 6 سنوات.. أمل طالب تنفصل عن هشام حداد وبرنامج "كتير هلقد" إليكم السبب
23:47 | 2024-09-08
08/09/2024 11:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة راغب علامة بحادث سير في دبي؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة راغب علامة بحادث سير في دبي؟
11:00 | 2024-09-08
08/09/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبّل يدها وعانقها.. شاهدوا بالفيديو ماذا حصل بين فنان لبناني ومذيعة أخبار "الجديد"
Lebanon 24
قبّل يدها وعانقها.. شاهدوا بالفيديو ماذا حصل بين فنان لبناني ومذيعة أخبار "الجديد"
08:00 | 2024-09-08
08/09/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: عمرو دياب يحيي حفل زفاف مايا رعيدي في أثينا
Lebanon 24
بالصور: عمرو دياب يحيي حفل زفاف مايا رعيدي في أثينا
15:30 | 2024-09-08
08/09/2024 03:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان ضمن القائمة.. هكذا جاءت معدلات "الطلاق" في الدول العربية
Lebanon 24
لبنان ضمن القائمة.. هكذا جاءت معدلات "الطلاق" في الدول العربية
11:00 | 2024-09-08
08/09/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:59 | 2024-09-09
ميقاتي خلال اجتماع مع سفراء: على مجلس الأمن محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين اللبنانيين
07:12 | 2024-09-09
بسبب تلوث جرثومي.. إقفال معملين للثلج في طرابلس
07:11 | 2024-09-09
هذا ما فعله سلامة خلال التحقيق معه
07:06 | 2024-09-09
"لقاء سيدة الجبل" يدعو بري لفتح أبواب المجلس النيابي لانتخاب رئيس
06:57 | 2024-09-09
الموسوي: العدو يسعى قولا وعملا على إخلاء فلسطين من الفلسطينيين
06:51 | 2024-09-09
المستجدات السياسية والأمنية بين فرنجية والسفير القبرصي
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
09/09/2024 14:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
09/09/2024 14:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
09/09/2024 14:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24