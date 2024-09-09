بالتاريخ.. إليكم موعد عطلة عيد المولد النبوي الشريف

أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، مُذكرة إدارية بإقفال كافة الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات يوم الإثنين 16/9/2024، بمناسبة عيد المولد النبويّ الشريف.

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