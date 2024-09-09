مختتما زيارته إلى الأردن.. العبسي التقى كبير مستشاري الملك عبد الله للشؤون الدينية

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اختتم بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي زيارته القانونية والراعوية الى الاردن بلقاء كبير مستشاري الملك عبد الله للشؤون الدينية والثقافية ومبعوثه الشخصي الامير غازي بن محمد وبحث معه في دور ابرشية الاردن في المملكة والسعي لتطوير سبل التعاون، قبل عودته والوفد المرافق الى بيروت بعدما كان قد رتب بالمشاركة مع اعضاء السينودوس الدائم اوضاع ابرشية بترا وفيلدلفيا وسائر الاردن وعين مدبرا بطريركيا هو الارشمندريت بولس نزها. (الوكالو الوطنية للإعلام)