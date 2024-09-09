خلال جولتها الرسمية الأولى.. وزير السياحة استقبل ملكة جمال لبنان: هدفنا لقب ملكة جمال العالم

Advertisement

في جولتها الرسمية الأولى على المسؤولين، استقبل وزير السياحة وليد نصار في مكتبه في الوزارة، ملكة جمال لبنان للعام 2024 ندى كوسى برفقة والديها، إذ رحب نصار بالملكة ووالديها باسم كل موظفي وزارة السياحة مشددا على اهمية "الاضاءة في الاعلام على رعاية الوزارة لاحتفالات انتخابات ملكات جمال لبنان من دون ان تتدخل في تفاصيلها الا من الاشراف والتأكد من استيفاء كل الشروط بحسب الأصول".وأشار نصار الى ان ملكة جمال لبنان للعام 2023 ووصيفة ملكة جمال العالم ياسمينا زيتون "وضعت لبنان على الخارطة العالمية بجهودها الشخصية وبدعم وزارة السياحة"، مؤكدا هدفنا اليوم "اعادة وضع لبنان على الخارطة السياحية الجمالية".وتوجه الى الملكة قائلا: "هدفنا الأساسي ان تحوزي على لقب ملكة جمال العالم للعام 2024 - 2025، ونتمنى لك كل التوفيق ولك كل الدعم من وزارة السياحة".وكشف نصار ان "برامج كثيرة بصدد التحضير بالتعاون مع قناة LBCI التي ستدعم هذه الاحتفالية". وتوجه الى الملكة: "لك شخصيتك الخاصة ولنا دورنا الذي يكمل دورك لجهة تحضيرك للوصول الى هذه المسابقة العالمية، مبديا ثقته بها وبجمال المرأة اللبنانية وبثقافتها، وان كوسى تعكس ثقافة المرأة اللبنانية والعربية لما تتحلى به من صفات تؤهلها لتبوء هذا المنصب".وردا على سؤال حول دور وزارة السياحة في اعادة السياح الى لبنان خصوصا في فترة الاعياد قال نصار: "حملة مشوار رايحين مشوار التي اطلقناها مع الملكة السابقة ياسمينا زيتون لم تأخذ حقها بسبب الاوضاع الأمنية الراهنة في لبنان. لذلك نحن نسعى لاستكمال هذه الحملة ونتوجه لكل المقيمين في لبنان بأننا سنطلق شعار "مشوار مكملين مشوار" في السياحة الداخلية، والى الانتشار سنطلق "مشوار راجعين مشوار".واكد ان" تلك الحملات تثبت صمود الشعب اللبناني بالرغم من كل الازمات التي تواجهه، وهذا نوع من انواع المقاومة من خلال اعادة الامل للبنانيين والتركيز على جودة وثقافة الحياة التي هي مهمتنا ورسالتنا كمسؤولين في الدولة".ولفت نصار الى ان" الملكة كوسى اصبحت جزءا من الحملة السياحية اللبنانية التي تقوم بها وزارة السياحة، بالاضافة الى نشاطات اخرى محليا وعربيا، لاسيما في دول الخليج والمملكة العربية السعودية، تنتظرنا".ختم: "كما اختيرت ياسمينا زيتون كسفيرة لموسم الرياض في المملكة، هناك مجالات اخرى متوافرة للملكة كوسى لتكون في مكان مماثل"، داعيا الاعلام "لمواكبة نشاطات كوسى خصوصا لجهة مشاركتها في المسابقات العالمية".من جهتها توجهت كوسى بالشكر الى نصار وفريق وزارة السياحة على استضافتها وعائلتها في اول زيارة رسمية تقوم بها.وقالت: "ملكة جمال لبنان تلعب دورا اساسيا في تنشيط السياحة في البلد لان كل ملكة يتم اختيارها تمثل بلدها وتقع على عاتقها مسؤولية إبراز الصورة الجميلة عن لبنان في الداخل وفي الخارج".وقطعت كوسى عهدا على انها" ستبذل قصارى جهدها لتمثيل لبنتن بأبهى صورة في المسابقات العالمية، واضاءتها على السياحة في هذا البلد ومناطقه الجميلة، والاهم طيبة قلب شعبه". (الوكالة الوطنية للإعلام)