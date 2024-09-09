رزق ترأس قداس عيد ميلاد العذراء في دير سيدة النجاة - زوق مكايل

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في عظته، تحدث الأباتي رزق عن أهمية عيد مريم في الكنيسة، مشيراً إلى أن ميلاد السيدة العذراء هو تذكير بقيم الأمومة والإيمان والتواضع. ترأس الأباتي إدمون رزق، الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية، قداس عيد ميلاد السيدة العذراء في دير سيدة النجاة في زوق مكايل، بمشاركة عدد من رجال الدين والمجتمع، من بينهم الأب يوسف بطرس والأب جوزيف زغيب، وحضور رئيس بلدية زوق مكايل الياس بعينو وجمهور من المؤمنين.في عظته، تحدث الأباتي رزق عن أهمية عيد مريم في الكنيسة، مشيراً إلى أن ميلاد السيدة العذراء هو تذكير بقيم الأمومة والإيمان والتواضع.

كما أكد أن السيدة العذراء تمثل نموذجاً للتواضع والثقة بالله، داعياً المؤمنين إلى الاقتداء بها.



وأضاف أن الاحتفال بعيد السيدة العذراء هو فرصة لتجديد الإيمان والتواضع، وطلب من مريم أن ترافقهم وتساعدهم في حياتهم الروحية.