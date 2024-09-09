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لبنان

تسليم وتسلم في مكتب اقليم "كاريتاس" طرابلس

Lebanon 24
09-09-2024 | 09:55
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تسلم أعضاء مكتب اقليم "كاريتاس" طرابلس مهامهم الجديدة، بعد ست سنوات على توليهم المسؤولية في مركز الاقليم، بحضور راعي ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، رئيس رابطة "كاريتاس لبنان" الأب ميشال عبود، مرشد الاقليم الاب راشد الشويري واعضاء المكتب القدامى والجدد.
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والقت رئيسة الاقليم السابقة كاتيا رزق كلمة شكرت فيها القيّمين على الرابطة وسويف وعبود ومنسق جهاز الاقاليم الاب رولان مراد وعائلة "كاريتاس" إقليم طرابلس.

بدوره، شكر عبود سيادة سويف والمكتب السابق وخصوصا رزق، على "الجهود التي بذلتها في عملها الاجتماعي لخدمة الإقليم بالتعاون مع المكتب بأسره".

ثم عرض لوضع "كاريتاس لبنان" والمهمات التي تقوم بها لا سيما في مدينة طرابلس، مشددا على "أهمية وجودها ووقوفها الى جانب الناس في مختلف نواحي حياتهم في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها الوطن". (الوكالة الوطنية للإعلام)

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