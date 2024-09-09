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لبنان

تجمع صناعيي البقاع بحث مع التيني عددًا من القضايا المهمة

Lebanon 24
09-09-2024 | 10:41
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زار وفد من تجمع الصناعيين في البقاع برئاسة رئيسه نقولا أبو فيصل، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع لتهنئة منير التيني بتوليه رئاسة الغرفة.

ولفت بيان للتجمع الى أنه "تخلل اللقاء بحث في قضايا تهم الصناعيين والمشكلات اليومية التي يواجهونها، مثل تعزيز الربط بين المزارعين والمصانع، والاستفادة من البرامج المدعومة لتطوير الاقتصاد والإنتاج المحلي".
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وركز الحاضرون على مطالب عدة، من بينها تحفيز الصناعة، إنشاء مصنع زجاج لتقليل تكاليف الاستيراد، تعزيز ثقافة الإنتاج، تأسيس حاضنة للمصانع وأكاديمية للنبيذ، وتفعيل الاتفاقات الدولية، إلى جانب الاستفادة من برامج دعم تخص شهادات الأيزو المعترف بها عالميا". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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