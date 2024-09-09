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لبنان

محاولة "إغتيال" إسرائيلية.. ماذا حصل في جنوب لبنان؟

Lebanon 24
09-09-2024 | 11:26
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كشفت معلومات "لبنان24" أنّ الغارة الإسرائيلية التي حاولت استهداف دراجة نارية في بلدة طلوسة - جنوب لبنان، لم تُسفر عن وقوع إصابات.
 
وأشارت المصادر إلى أن سائق الدراجة نجا من الغارة التي تم تنفيذها بواسطة طائرة مُسيرة. 
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