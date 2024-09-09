محاولة "إغتيال" إسرائيلية.. ماذا حصل في جنوب لبنان؟

كشفت معلومات "لبنان24" أنّ الغارة الإسرائيلية التي حاولت استهداف دراجة نارية في بلدة طلوسة - جنوب لبنان، لم تُسفر عن وقوع إصابات.

وأشارت المصادر إلى أن سائق الدراجة نجا من الغارة التي تم تنفيذها بواسطة طائرة مُسيرة.