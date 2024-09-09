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لبنان

في البقاع.. هذا ما فعله الجيش بمساحات من "الحشيشة"!

Lebanon 24
09-09-2024 | 11:48
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بيان عن الجيش.. هذا ما فعله بـ8 دونمات مزروعة بالحشيشة بالبقاع!

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 8 /9 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس المواطن (م.م.)، لارتكابه جريمة قتل في منطقة التبانة وإطلاقه النار، والمواطن (ا.م.) لإلقائه رمانة يدوية على أحد المقاهي.
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كما أوقفت دورية أخرى في منطقة بئر حسن المواطن (م.ح.) لقيامه بـ30 عملية سرقة داخل منازل في منطقتَي الأشرفية والجميزة، وضبطت في حوزته جوازات سفر ومستندات مسروقة.
وبتاريخ 9 /9 /2024، أتلفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة طاريا – البقاع 8 دونمات مزروعة بالحشيشة.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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