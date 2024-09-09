28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
17
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن ردّ "الحزب".. تصريحٌ جديد لافت من نعيم قاسم
Lebanon 24
09-09-2024
|
12:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنه لا يمكن لإسرائيل أخذ قرار إعادة سكان المستوطنات الشمالية المحاذية للبنان من دون وقف الحرب على غزة.
Advertisement
وشدد قاسم على أن جبهة لبنان هي لللإسناد، وقال: "ن
حن نعتقد أن كل الأهداف التي وضعناها لجبهة الإسناد تحققت وتتحقق، وهنا لم نذهب إلى أبعد من الإسناد، لأن الأهداف تتحقق بالإسناد، فلم الذهاب إلى الأبعد. مع هذا، فإننا نسمع كل يوم بأن الإسرائيلي يهدد بتوسعة الحرب من أجل إعادة النازحين لديه إلى بيوتهم، وعليه فإننا نقول للإسرائيلي، إذا كنت تفكر بأن تزيد عدد النازحين، تستطيع أن تطلق الحرب، لأن الحرب مع حزب الله لا تُعيد النازحين، وإنما تزيدهم، لأننا إذا تعرضنا لحرب سنواجهها بأقسى منها، ولن نُخلي الساحة".
وتابع: "الإسرائيلي يعلم أن جهوزيتنا عالية لدرجة أننا لا نخشى من التهديدات وحاضرون للمواجهة، ومن استطاع أن يفرض على إسرائيل خلال 11 شهرا وتيرة من الردع جعلته يخرج من قرى ومستوطنات غصبا عنه مع كل الخسائر التي تلقاها ولم يتجرأ على أن يصنع شيئا آخر، قادر أن يكمل بهذه الوتيرة وبما هو أشد. من هنا، فنحن لن نرد على هذه التهديدات، بل سنترك الميدان يتحدث، والإسرائيلي يعلم أننا أهل الميدان".
واردف: "قررنا كحزب الله أن نرد على العدوان الذي استهدف الضاحية وأدى إلى اغتيال الشهيد القائد السيد فؤاد شكر، وردينا كما نريد تماما، بحيث أن 320 صاروخا فضلا عن المسيرات وصلت إلى أهدافها، ومن يسأل ما هي النتيجة، نقول له ان النتيجة هي الرد، فبرغم كل الاستنفار القائم في الكيان الإسرائيلي - كالطائرات في الجو وكالخطط الاستباقية بالتنسيق مع الأميركيين لمنعنا من الرد، اكتشفوا قبل نصف ساعة بأن هناك تحركا، فقاموا بعملية استباقية، وهذه العملية الاستباقية هي خطة نظرية ضربت الوديان، ومع ذلك نفذنا العملية بعد نصف ساعة كما أردناها وكما خططنا لها، وحققت الأهداف المرجوة، وليعلم الإسرائيليون بأنهم لا يمكنهم أخذ قرار إعادة سكان الشمال من دون أن تقف الحرب في غزة، وهذا محسوم بالنسبة إلينا".
وختم: "لقد جدد الرئيس نبيه بري مقترحه للخروج من النفق، ونحن ندعو الأفرقاء إلى الموافقة على هذا المقترح للخروج من النفق، وإذا كانوا يعتبرون أن الرئاسة مرتبطة بالتطورات، فهذا غير صحيح، والدليل أنه قبل التطورات بستة أشهر كنا في نفس الأزمة، ونحن جاهزون أن ننجز الاستحقاق الرئاسي بالمسار الذي اختاره الرئيس بري، واذا تجاوبوا معنا فأهلا وسهلا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 6 سنوات.. أمل طالب تنفصل عن هشام حداد وبرنامج "كتير هلقد" إليكم السبب
Lebanon 24
بعد 6 سنوات.. أمل طالب تنفصل عن هشام حداد وبرنامج "كتير هلقد" إليكم السبب
23:47 | 2024-09-08
08/09/2024 11:47:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنة" المصمم ايلي صعب الأردنية بغاية الجمال.. تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
"كنة" المصمم ايلي صعب الأردنية بغاية الجمال.. تعرفوا إليها (صور)
03:06 | 2024-09-09
09/09/2024 03:06:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله سلامة خلال التحقيق معه
Lebanon 24
هذا ما فعله سلامة خلال التحقيق معه
07:11 | 2024-09-09
09/09/2024 07:11:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: عمرو دياب يحيي حفل زفاف مايا رعيدي في أثينا
Lebanon 24
بالصور: عمرو دياب يحيي حفل زفاف مايا رعيدي في أثينا
15:30 | 2024-09-08
08/09/2024 03:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"بروح على عرسا وبخربلا ياه".. ممثل سوري يُثير الجدل بتصريحاته عن طليقته النجمة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
"بروح على عرسا وبخربلا ياه".. ممثل سوري يُثير الجدل بتصريحاته عن طليقته النجمة الشهيرة (فيديو)
01:14 | 2024-09-09
09/09/2024 01:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:00 | 2024-09-09
هكذا تستعد إسرائيل لمهاجمة لبنان.. إقرأوا آخر تقريرٍ من تل أبيب
14:20 | 2024-09-09
بوحبيب وصل إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري للجامعة العربية
14:03 | 2024-09-09
هذا جديد ملف رياض سلامة.. ماذا تقرّر؟
14:00 | 2024-09-09
عينٌ إسرائيليّة على قوّة حركة "أمل" العسكرية.. ماذا كُشف عنها؟
13:50 | 2024-09-09
لم يترشّح أحد على الرئاسة.. باسيل: النواب الأربعة طلبوا مني عدم إجراء انتخابات داخلية
13:34 | 2024-09-09
"للتركيز على أزمة غزة".. بوريل سيزور مصر ولبنان
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
09/09/2024 22:20:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
09/09/2024 22:20:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
09/09/2024 22:20:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24